Maksimovic positivo al Covid: è asintomatico e in isolamento

Altra brutta notizia per il Napoli di Gennaro Gattuso. Dopo aver perso Kalidou Koulibaly per infortunio, anche Nikola Maksimovic resterà out nei prossimi giorni: come informato dal club, infatti, in seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al covid del serbo. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

