Inviato a Castel di SangroHysaj e Maksimovic riceveranno nelle prossime ore delle offerte di rinnovo. E i margini per trattare sembrano davvero minimi, in pratica prendere o lasciare. Siamo a un bivio per i due. Il Napoli fa i conti con i due difensori in scadenza, non intende iniziare il campionato con due pedine così importanti che perderà a parametro zero tra dodici mesi. Quindi, ora il lavoro del terzetto composto da De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli è finalizzato a strappare il sì dell'albanese e del serbo. Peraltro, venderli adesso significa farlo a prezzi non proprio altissimi: dunque, l'offerta del Napoli sarà nettamente al rialzo. Non proprio le cifre che vogliono i due, ma molto vicine. E i due tasselli non sono di poco conto: perché Gattuso ne ha chiesto la riconferma e perché in caso di addio scatterebbe la necessità di trovare un altro terzino e un nuovo centrale (a parte Sokratis con cui c'è da qualche giorno una intesa che arriverà appena verrà conclusa la cessione di Koulibaly)Col passare dei giorni non si capisce più se è Under al Napoli l'operazione principale o è Milik alla Roma. Sembra un paradosso, ma non lo è. Perché adesso è proprio il club azzurro a sollecitare quello capitolini a trovare una intesa. E pure con una certa fretta. Nel giorni scorsi, come raccontato, Giuntoli ha incontrato l'agente dell'esterno turco, facendo abbassare le pretese del calciatore che restano ancora molto alte (chiede un quadriennale da 3,6 milioni a stagione). Le distanze si sono assottigliate, ma prima dell'affondo finale serve l'accordo tra Napoli e la Roma sulla valutazione dei due. Improbabile uno scambio alla pari dei due cartellini, il Napoli vuole almeno 10 milioni. Ed è questo un altro nodo. In ogni caso, le due operazioni avanzano di pari passo e l'impressione è che la settimana decisiva sarà la prossima. Perché la Juventus non pensa di voler pagare 30 milioni per un calciatore in scadenza. E quindi se ne sta defilata. De Laurentiis, parlando a Canale 21, ha spiegato. «Se il mercato permetterà le uscite di Milik e Koulibaly, questi due bravissimi calciatori, noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l'anno prossimo». Poi si sbilancia. «Il prossimo Napoli me lo immagino col 4-2-3-1, però Gattuso è anche estremamente creativo ed è capace di reinventarsi le cose a seconda degli avversari». Dunque Koulibaly: Ramadani promette una visita a Capri la prossima settimana. All'incontro potrebbe prendere parte anche il difensore. Ha sette giorni di tempo, il potente intermediario slavo, per convincere i suoi interlocutori ad alzare a 80 milioni l'offerta da fare al Napoli. De Laurentiis non chiude per meno. Si è faticosamente convinto a dar via Allan per 30 milioni (ne voleva 40) ma non farà altri sconti. A proposito di Allan: oggi sono attese la firma e l'annuncio ufficiale. Ma la verità di Koulibaly ha bisogno ancora di una decina di giorni per venire allo scoperto. Senza dimenticare che qui c'è il Psg che potrebbe piombare sul difensore. Scavalcando le offerte delle due società di Manchester.Veretout ha fatto sapere che non intende andare alla rottura con la Roma: il suo sì al Napoli è solo legato alla scelta del club capitolino di farlo partire. Demme è alla finestra, la Fiorentina dopo il sondaggio della settimana scorsa, ha frenato: l'idea di inserire Castrovilli non piace a Comisso. C'è tempo. Attenzione a Boga, perché il Sassuolo ha capito che il Napoli fa sul serio per Under e ha provato a rifarsi sotto. Difficile che Giuntoli possa prendere ben due centrali., come detto, ha un accordo di massima col Napoli: se si libera a zero dall'Arsenal, avrà uno stipendio da 3,7 milioni. Altrimenti si dovrà discutere l'ingaggio. Lo vuole Gattuso, De Laurentiis lo ha accontentato. Tutino alla Salernitana è questione di formalità ma ieri il Genoa ha presentato una offerta importante per Younes e l'esterno azzurro si sta lentamente convincendo ad accettare. Giuntoli vorrebbe inserire nell'operazione anche Luperto, ma al momento il Genoa ha detto no mentre sarebbe pronto ad accogliere Llorente a braccia aperte, se lo spagnolo decidesse per uno sconto sull'ingaggio. Il Cagliari si è mosso per Ounas. Si lavora con Mendes per la cessione di Ghoulam: già bloccato il suo sostituto, il terzino del Legia Varsavia