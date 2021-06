Maksimovic, il telefono non squilla: può finire in Russia o in Spagna

Oltre Elseid Hysaj, anche per Nikola Maksimovic il futuro può essere lontano da Napoli. E anche dalla Serie A. Il difensore serbo è infatti in scadenza tra pochi giorni con il club di Aurelio De Laurentiis, ha atteso offerte interessanti che arrivassero o dagli azzurri o da altri club italiani, ma il telefono non ha squillato in maniera convincente.

Secondo Sky Sport, infatti, gli interessi che si erano palesati sul finire della scorsa stagione in Serie A non si sono poi rivelati concreti. Maksimovic potrebbe dunque salutare l'Italia dopo un decennio: per lui piste possibili sia in Liga che in Russia, dove ha già avuto un breve trascorso.