Maksimovic segue Jovetic in Germania? Il serbo nelle idee dell'Hertha

Dopo gli anni al Monaco, Stevan Jovetic riparte dalla Bundesliga: ieri l'ex calciatore della Fiorentina è stato ufficialmente acquistato dall'Hertha Berlino e il club tedesco potrebbe anche interessarsi ora a Nikola Maksimovic. Il difensore ex Napoli è gestito dalla stessa agenzia di Jovetic e secondo i media tedeschi l'Hertha potrebbe farci più di un pensierino vista la situazione contrattuale.

Dallo scorso 1 luglio, infatti, Maksimovic è un calciatore libero di firmare e accasarsi con qualsiasi squadra vista la fine del contratto con il Napoli. Il difensore serbo, però, starebbe ancora aspettando la migliore offerta: Maksimovic - che ha tante pretendenti in giro per l'Europa - non ha mai nascosto la volontà di restare in azzurro, ma le cifre stimate per il rinnovo non erano state accettate dal club di De Laurentiis.