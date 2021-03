Maksimovic, sondaggio dell’Inter: il serbo può sostituire Ranocchia

Il contratto in scadenza e un addio annunciato. Nikola Maksimovic e il Napoli sono pronti a salutarsi, dopo cinque anni di avventura azzurra l’ex Torino lascerà la squadra di Aurelio De Laurentiis e cerca già la migliore destinazione. Una destinazione che potrebbe essere ancora italiana: come riportato da Sky, infatti, nelle ultime settimane l’Inter si è interessata a lui come occasione low cost per la prossima annata.

Da Milano sponda nerazzurra, per ora, è stato fatto solamente un sondaggio esplorativo, legato a quello che sarà poi il nuovo piano tecnico ed economico per il futuro, ancora tutto da decidere viste le incertezze societarie e sulla guida tecnica. Maksimovic è corteggiato da diverse squadre all’estero, soprattutto in Premier League, ma la volontà sarebbe quella di restare in Italia, dove è arrivato nel 2013 grazie al Torino.