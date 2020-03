LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:54

Torna a farsi vedere sui social anche Kevin Malcuit , il terzino delfermo dallo scorso ottobre per l'infortunio al crociato del ginocchio. «Torno presto in campo, sto continuando ad allenarmi in casa in questi giorni. Se resto aanche il prossimo anno? Lo deciderà Dio» ha risposto ai fan su Instagram il terzino francese.«Il miglior giocatore con cui ho giocato in Ligue 1 è stato Nicolas Pepé, e sta facendo bene all’Arsenal» ha continuato. «Non ho un calciatore preferito oggi. Se preferisco Hysaj o Mario Rui? Sono due calciatori diversi. Il miglior attaccante per me è Karim Benzema, Mertens è un grande, lui esono i più forti della nostra squadra. Ospina esono entrambi ottimi portieri. Sono tutti simpatici nel nostro gruppo». E a chi gli chiede dell'acconciatura che lo ha reso famoso sui social: «Fatti i capelli come i miei, l’idea di “carbonara” è venuta ad».