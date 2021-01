Il Napoli lavorerà soprattutto in uscita in questo mercato invernale di gennaio. E dietro i casi spinosi legati a Arkadiusz Milik e Fernando Llorente resta vivo anche quello legato a Kevin Malcuit, l'esterno difensivo francese che è rimasto fuori dalle liste europee azzurre e ha trovato pochissimo spazio solo in campionato, chiuso nelle gerarchie dagli altri terzini.

Una questione che il Napoli vorrebbe risolvere con l'occasione giusta. Quella che potrebbe arrivare da Firenze: come riportato da Sky Sport, infatti, il club viola avrebbe messo il nome di Malcuit nella lista di possibili eredi di Pol Lirola. Se l'esterno di Prandelli dovesse andare via, la Fiorentina penserebbe proprio al francese, per cui ha avuto timidi approcci nelle scorse ore.

