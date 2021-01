Il Napoi si dà da fare sulle corsie esterne e prova a capire se ci potrà essere una cessione anche per Kevin Malcuit, l'esterno francese che ha accumulato solo una manciata di minuti in campionato in questi mesi ed è praticamente fuori dal progetto azzurro. Con la cessione di Lirola al Marsiglia, il francese potrebbe essere la prima scelta della Fiorentina per l'eredità sulla fascia.

I viola sono interessati a Malcuit e in vantaggio rispetto alle altre pretendenti, come Spezia e Crotone, squadre che potrebbero garantire al francese la continuità che non ha trovato in azzurro. Nel frattempo, come riportato da Sky Sport, difficilmente potrà muoversi in questo inverno Faouzi Ghoulam: il Napoli non vuole darlo via in prestito, ma solamente con una eventuale cessione a titolo definitivo.

