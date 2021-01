Doppia uscita in casa Napoli nelle ultime ore di mercato: dopo l'addio di Arek Milik, anche Fernando Llorente e Kevin Malcuit lasceranno l'azzurro in questa sessione invernale di trasferimenti. Il terzino francese è prossimo al passaggio alla Fiorentina, un prestito secco dall'azzurro - con la possibilità di ridiscuterne a fine stagione - per rinforzare il reparto a disposizione di Prandelli in viola e soprattutto per dare continuità al calciatore arrivato a Napoli un anno e mezzo fa.

Poco utilizzato in questa prima metà di annata Malcuit, esattamente come Fernando Llorente, lo spagnolo che - con i rientri di Mertens e Osimhen - può chiudere il suo accordo con l'Udinese. I friulani oggi lasceranno andare Lasagna al Verona e si rinforzeranno con lo spagnolo dal Napoli e con l'arrivo anche di Cutrone, che era tornato in Inghilterra pochi giorni fa. Llorente era in scadenza in estate con il club azzurro.

