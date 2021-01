«Kevin Malcuit è a Firenze» questo l'annuncio della Fiorentina che pubblica dai suoi canali social la prima foto da viola del terzino francese. Malcuit è arrivato in Toscana ieri sera e questa mattina porterà a termine tutte le visite mediche di rito prima della firma per diventare ufficialmente il nuovo terzino della Fiorentina. Lascerà Napoli in prestito dopo due anni e mezzo.

