Simpatico video di presentazione per Napoli-Venezia. A pubblicarlo sui social ci ha pensato Kevin Malcuit, terzino azzurro rientrato in città dopo il prestito alla Fiorentina dello scorso anno: il francese si "trasforma" in un soldato di "Call of Duty" - noto videogame - per il suo personale Call of...Napoli. Il video ha fatto divertire tanti tifosi azzurri in rete.

