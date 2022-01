Incidente d'auto ieri sera per Kevin Malcuit, il terzino francese del Napoli si è schiantato con la sua auto a Sant'Antimo. Ancora poco chiara la dinamica dell'impatto. La vettura è distrutta anteriormente, l'azzurro, fortunatamente, non ha subito danni. «Grazie per i vostri messaggi, io sto bene» ha rassicurato sui social Malcuit.