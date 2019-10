LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:19

Unoche non sembrava portare a particolari problemi, eppure il ginocchio destro di Kevin Malcuit non si è mai ripreso. Il terzino francese è uscito dal campo in lacrime, durante il match contro la, botta che ha fatto temere per il peggio.Questo il comunicato ufficiale che il Napoli ha pubblicato sul proprio sito: «Kevin Malcuit, che è uscito per infortunio durante Spal-Napoli, ha riportato unal ginocchio destro».Il difensore azzurro domani si sottoporrà alla clinica Villa Stuart di Roma ad esami per stabilire l'entità dell'infortunio e i successivi tempi di recupero. Visto il particolare stato di salute del calciatore e il dolore provato in campo, si teme per il legamento crociato del francese, sesto difensore infortunato per Ancelotti in questa stagione.