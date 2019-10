Recupera Maksimovic, per la partita infrasettimanale con l'Atalanta. Ed è l'unica buona notizia, in questo momento, per il Napoli. Che arriva allo scontro diretto avendo perso punti sull'avversaria e non essendo riuscito a recuperare niente sulle prime in classifica, dopo il pari contro la Spal. In più c'è un altro difensore in infermeria.

LEGGI ANCHE Malcuit, il messaggio di Ancelotti: «Siamo tutti al tuo fianco»

A Ferrara l'illusione del gol di Milik e della distanza accorciata su Inter e Juventus, poi il pari di Kurtic e il ko di Kevin Malcuit che si è procurato una lesione al crociato anteriore e al menisco e ha davanti un lungo stop. «Saremo tutti al tuo fianco in modo che torni presto e più forte. Forza e coraggio, Kevin» ha scritto il tecnico azzurro Carlo Ancelotti sui social mentre aggiungeva il nome del francese agli indisponibili.



La situazione in difesa si fa dura con Hysaj Mario Rui e ora Malcuit indisponibili.

LEGGI ANCHE Giacomelli fischia Napoli-Atalanta: Giua alla Juve, Fabbri all'Inter

Terzini azzerati e Ghoulam ancora lontano dalla forma migliore mettono il tecnico azzurro nella condizione di schierare contro l'Atalanta Di Lorenzo a destra e valutare l'algerino o Luperto a sinistra. La buona notizia è il recupero di Maksimovic, che farà coppia al centro della difesa con Koulibaly alla sua quarta partita consecutiva ogni tre giorni, visto che Manolas è ko.

LEGGI ANCHE Napoli, un altro passo falso: in campionato niente salto di qualità

Quello con l'Atalanta è uno scontro diretto e il Napoli non può permettersi distrazioni. Troppi i punti già persi per strada e le occasioni per ricucire la distanza sulle due battistrada: l'obiettivo è vincere e agganciare i bergamaschi al terzo posto. Per farlo gi azzurri avranno il sostegno di oltre 30.000 tifosi al San Paolo ma ci vorranno anche i gol che Ancelotti chiederà ancora ad Arek Milik, che ha il piede caldissimo con tre reti nelle ultime due gare di campionato.

Spal-Napoli, l'amarezza sui social dopo il pareggio

Al suo fianco mercoledì potrebbe tornare Lozano, che il tecnico imposta sempre più come punta ma le scelte davanti matureranno nelle prossime ore. Cerca il gol anche Lorenzo Insigne, che in campionato non segna dal 22 settembre al Lecce e che oggi con Ancelotti e Llorente ha visitato al Msc Bellissima, una delle ultime navi della compagnia italiana, uno svago glamour per un Napoli che sa di dover essere bellissimo, per battere l'Atalanta.

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA