Malcuit, abbraccio con Mertens: un indizio prima dell'Atalanta?

Un rapporto speciale dentro e fuori dal campo per Dries Mertens e Kevin Malcuit, i due francofoni azzurri che potrebbero ritrovarsi insieme anche in campo domenica contro l'Atalanta. Mertens sostituirà lo squalificato Osimhen, l'assenza di Di Lorenzo potrebbe aprire le porte al terzino francese che in rete scrive: «Non preoccuparti, fratello. Sarò sempre con te». Un indizio prima della gara di Bergamo? Staremo a vedere.