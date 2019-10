© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorriso a metà per Kevin Malcuit , il terzino francese che si era infortunato al ginocchio in occasione dell'ultimo match azzurro a Ferrara contro lasi è operato questa mattina in attesa di poter ricominciare con la riabilitazione.Questo il comunicato del Napoli: «Questa mattinasi è sottoposto all'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso la clinicadi Roma. L'intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal professor Mariani con la presenza del responsabile sanitario del Napoli Raffaele Canonico».