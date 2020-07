LEGGI ANCHE

Un lungo calvario quello di Kevin Malcuit , il terzino francese che si è rotto il crociato lo scorso ottobre e ha vissuto questi mesi nella speranza di poter rivedere il campo in una stagione strana come questa, a causa del coronavirus. «Kevin ha dovuto aspettare per essere nuovamente disponibile dopo l’infortunio e intanto i compagni hanno fatto bene per cui tornare non è mai semplice, quando si gioca ad alti livelli è sempre così» ha detto il suo agente Bruno«Oggi il livello delè aumentato tanto che è difficile rinforzare la squadra» ha continuato a Radio Marte Satin. « Gabriel del Lille è un calciatore forte, aggressivo, usa bene la testa poi sulla qualità tecnica non è del livello die non credo lo diventerà, ma posso sbagliare. La rosa del Napoli ha grande qualità e non tutti i nostri assistiti hanno il livello per andare in un club come il».