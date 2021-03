Napoli, le confessioni di Malcuit: «Ancelotti top, Gattuso mi ha tagliato»

È passato alla Fiorentina da pochi mesi e a Firenze sta trovando la sua realtà. Kevin Malcuit è pronto a salutare definitivamente il Napoli a fine anno, ma racconta la sua esperienza napoletana. «Il club doveva prendere Sabaly in quel ruolo sul mercato, ma non superò le visite mediche e sono stato preso io dopo. A Napoli ho potuto giocare per Ancelotti, uno dei migliori allenatori del mondo».

Le fortune avute con Ancelotti, però, non si sono ripetute per Malcuit con la guida tecnica successiva. «Gattuso non mi ha dato una chance dopo l’infortunio» - ha raccontato il terzino francese a BeIn Sports France - «Mi ha fatto comprendere che non c’era posto per me».

© RIPRODUZIONE RISERVATA