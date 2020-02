LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 11:46

Fine settimana di sorrisi per Kevin Malcuit che ieri si è sottoposto ad una visita di controllo a Villa Stuart, la struttura in cui aveva operato il crociato rotto lo scorso ottobre. Come comunicato dal, il terzino francese prosegue a gonfie vele verso il recupero e tra qualche settimana potrebbe tornare gradualmente ad allenarsi con il gruppo diha svolto oggi i controlli con il profdopo l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore sostenuto ad Ottobre», fa sapere la clinica romana sui social, che ringrazia anche il terzino per la maglia Champions regalata al professor Mariani.