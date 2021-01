Kevin Malcuit cerca squadra, il Napoli non consente al francese la continuità che sperava in questa stagione e per questo motivo potrebbe lasciare l'azzurro in questo mercato di gennaio. La destinazione? Anche il Crotone si è messo sulle sue tracce e, come riporta Sportmediaset, potrebbe chiedere informazioni al Napoli con cui ha ottimo rapporto, visto anche l'arrivo in Calabria di Luperto la scorsa estate.

La situazione di Malcuit, però, è seguita anche altrove in Serie A. Il primo club a chiedere informazioni era stato lo Spezia - che ieri sera ha vinto allo Stadio Maradona in inferiorità numerica - ma soprattutto c'è la Fiorentina sul francese: in caso di cessione all'estero di Lirola, infatti, Pradé ha cerchiato in rosso il nome del calciatore del Napoli.

