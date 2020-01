LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era fatto conoscere subito dai tifosi e dai compagni di squadra per il look insolito e quei capelli ricci che non passavano inosservati, così si era guadagnato anche il primo soprannome: «». Classico per chi, come Kevin Malcuit , porta con sé un biondo acceso e un taglio che sembra una pietanza da impiattare.Nel 2020, però, una grossa novità: via l'acconciatura afro e in arrivo un taglio più corto, senza più carbonara. Così il terzino del Napoli si è mostrato sui social con un nuov look ai fan, divisi a metà tra chi aveva apprezzato la chioma bionda e chi preferisce la novità.tornerà in campo nel 2020 dopo l'infortunio al ginocchio di qualche mese fa che lo tiene ancora fuori.