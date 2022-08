Malcuit si allena da solo in Francia, in arrivo la chiamata del Verona

Estate complicata per Kevin Malcuit, il difensore che ha vestito la maglia del Napoli fino allo scorso giugno per poi lasciare l'azzurro in scadenza di contratto.

Malcuit si sta allenando da solo in Francia ormai da oltre un mese, per attendere l'offerta giusta: in Italia si è interessato solo il Verona, ma l'ex terzino azzurro potrebbe anche restare fermo qualche settimana e magari aggregarsi a mercato chiuso alla nuova squadra.