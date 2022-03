«Insigne a casa per problemi» E torna a Napoli anche Politano

Dopo il rientro anticipato di Lorenzo Insigne, anche un altro azzurro farà ritorno a casa: si tratta di Matteo Politano, esterno del Napoli che era stato convocato in nazionale dal ct Mancini per la doppia sfida prevista nel playout verso il Mondiale. La sconfitta con la Macedonia, però, che ha reso vane le speranze di qualificarsi in Qatar, ha portato il selezionatore a scelte diverse e a una rivoluzione nel gruppo azzurro.

A casa dunque torna anche Politano (così come Florenzi), che riabbraccerà Spalletti alla ripresa degli allenamenti domani. Mancini in conferenza ha spiegato i tanti rientri anticipati: «Li ho obbligati io ad andare via perché se posso fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo. Non avrebbero giocato, alcuni non erano al meglio fisicamente. Il Chelsea ci ha mandato Jorginho tre giorni prima, gli ha fatto saltare una partita importante in Fa Cup. Insigne aveva problemi fisici già da prima. Immobile sarebbe andato in tribuna come Mancini e Verratti» ha detto il ct.