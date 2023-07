Manfredi: «Scudetto era un miracolo. Ma ora non lo è più»

All'evento di presentazione della nuova maglia del Napoli anche Vincenzo De Luca, numero uno della Regione Campania che ha accettato l'evento di Aurelio De Laurentiis a bordo della Msc World Europe.

«Lo sport come strumento di rilancio dell'immagine della città è una scelta fatta anni fa, quando decidemmo di organizzare una follia come le Universiadi, intervenendo sullo stadio: fu una scommessa, e da lì con Aurelio abbiamo deciso di investire sullo stadio per la cerimonia di apertura. È stato il nostro primo investimento sullo sport, per promuovere la città e la Regione, per estendere la cultura sportiva riqualificando e ristrutturando decine di impianti» le parole del governatore.

«Le feste scudetto sono andate avanti per mesi, anche come una vendetta positiva verso un'altra squadra che ha compiuto un gesto che era la negazione della sportività (la Juventus ndr): in pieno Covid decidemmo di bloccare il viaggio del Napoli per motivi sanitari, e quella squadra pensava di approfittarne per prendersi i tre punti. La maglia è semplicissima e bellissima» ha continuato De Luca. «De Laurentiis? Non avete idea di cosa significhi lavorare con lui» chiude con il sorriso.

A prendere la parola anche il sindaco Manfredi. «De Laurentiis è riuscito in un miracolo, vincere lo scudetto con una società organizzata, senza debiti, capace di essere riferimento in Italia e nel mondo: lo posso dire per esperienza diretta, farlo a Napoli non è facile» le sue parole.

«Oggi non è più un miracolo ma l'inizio di una nuova era, di una Campania vincente e di una Napoli internazionale. Concludo con due cose: un grande apprezzamento per Valentina, che oltre ad essere una grande stylist è una grande professionista.

E poi le aspettative, che su Napoli e sul Napoli sono grandi: ognuno di noi farà il possibile, è importante essere vincenti mantenendo il nostro stile».