Un compleanno speciale per Kostas Manolas, il difensore greco del Napoli che ha festeggiato questa sera i 30 anni a Nasso, isola in cui è nato e in cui sta vivendo queste settimane di vacanza. Per l'occasione, una torta tutta azzurra e con logo Napoli per il difensore greco che ritroverà Spalletti la prossima stagione.

