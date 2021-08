Manolas all'Olympiacos, i greci offrono Semedo al Napoli

C'è sempre stata distanza tra il Napoli e l'Olympiacos per Kostas Manolas, il difensore azzurro che i greci avrebbero voluto riportare in patria quest'estate. Il club azzurro ha sempre aperto alla cessione, ma valutano tanto l'ex difensore della Roma che fu acquistato tre anni fa per oltre 30 milioni dai giallorossi.

Secondo i media greci, però, l'Olympiacos non si sarebbe arreso e nelle scorse ore sarebbe arrivata una nuova proposta per il Napoli, con l'inserimento nella trattativa del cartellino di Rubén Semedo, difensore 27enne che i biancorossi vogliono lasciar andare per far spazio proprio a Manolas. Il tempo stringe e difficilmente il Napoli chiuderà la cessione di un pilastro per Spalletti.