Come informato dal sito ufficiale del Napoli, Kostas Manolas ha rimediato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro. Il difensore greco era uscito domenica dopo un quarto d'ora nel match contro l'Udinese al Friuli.

Questa mattina Manolas si è sottoposto ai primi esami strumentali successivi alla sfida in Friuli, presso la Clinica Pineta Grande, esami che hanno evidenziato la distrazione muscolare. Resterà in osservamento e sarà rivalutato nei prossimi giorni per conoscere i tempi di recupero dal problema.

