«Non è facile per nessuno giocare contro di noi, in questo momento abbiamo equilibrio e mentalità vincente». Kostas Manolas applaude il suoe lancia la corsa degli azzurri, che dopo il campionato si ritufferanno anche nella Champions League contro il Barcellona.«Lottiamo su ogni pallone, creiamo tanto, anche per ilsarà dura affrontarci» ha detto il difensore greco del Napoli ai microfoni di sky Sport a fine gara. «Ma per ora non ci pensiamo, pensiamo alle gare che ci sono ancora davanti a noi prima di arrivare a quella sfida di agosto».