Manolas è un'idea dell'Olympiacos: ma nessuna offerta per il Napoli

Un amore nato da lontano e la voglia di tornare a “casa” quando sarà possibile. L’Olympiacos tenta Manolas e lo fa perché - secondo quanto riportato da Sportime in Grecia - il club biancorosso vuole riportare in patria Kostas Manolas, difensore del Napoli che è partito proprio da lì nella sua carriera e ha trovato in Italia la seconda casa.

LEGGI ANCHE Napoli, Manolas in e Zielinski out: il polacco si ferma per affaticamento

Dopo due stagioni in azzurro, L’Olympiacos torna a pensarci: i greci hanno messo sul mercato Ruben Semedo, in lista di trasferimenti per almeno 10 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere reinvestita proprio su Manolas. Che, però, al momento non ha ricevuto nessuna offerta, esattamente come il Napoli. L’idea c’è, ma non so va oltre. Almeno per ora.