Napoli, Manolas si ferma di nuovo: non partirà per il Sassuolo

Non ci sono buone notizie per Kostas Manolas: il difensore del Napoli - che aveva già saltato diverse gare a causa di problei muscolari nelle scorse settimane - non sarà a disposizione di Spalletti ed è costretto ad alzare bandiera bianca anche per la trasferta di domani sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Il difensore greco del Napoli, infatti, oggi non si è allenato a causa di una gastroenterite e non partirà con i compagni alla volta di Reggio Emilia. Sarà assente per la sfida contro il Sassuolo anche Anguissa, per lui ancora terapie visti i problemi fisici, insieme con Osimhen e Zanoli, che aspetta ancora di negativizzarsi dopo il covid.