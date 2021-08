Manolas-Olympiacos è già fatta: 5 anni contratto, al Napoli 10 milioni

Kostas Manolas ormai pronto a salutare il Napoli: come riportato da Sport24 in Grecia, infatti, il difensore azzurro è pronto a dire addio all'Italia dopo tanti anni per fare ritorno a casa. Con l'Olympiacos c'è già l'accordo: cinque anni di contratto a 2 milioni di ingaggio a stagione (più bonus), cifre che hanno convinto Manolas a vestire nuovamente la maglia biancorossa dove la sua carriera era partita.

Al Napoli andrebbero così poco più di 10 milioni di euro (bonus compresi) con gli azzurri che hanno un accordo già verbale con il club greco, pronto a formalizzare tutto in queste ore. Il club di De Laurentiis - che vuole tagliare il monte ingaggi dall'inizio di questo mercato - risparmierà circa 8 milioni lordi di ingaggio all'anno per Manolas che da giorni spingeva per il ritorno a casa.