Manolas-Olympiacos, ora è ufficiale: «Bentornato a casa Kostas»

Manolas all’Olympiacos ora è anche ufficiale. Il difensore ex Napoli firma con il club greco di cui aveva già vestito la maglia tra il 2012 e il 2014, collezionando oltre 70 presenze e presentandosi tra i migliori prospetti d’Europa, prima del suo passaggio in Italia con la maglia della Roma. Con il club biancorosso, Manolas firma un accordo a circa 1,5 milioni a stagione che sarà depositato all'apertura del prossimo mercato: «Bentornato a casa, Kostas» le prime parole del club. Al Napoli andranno circa 2 milioni.

📌 La SSC Napoli comunica di aver

raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022. pic.twitter.com/fi2M6QD90N — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 16, 2021

Ufficiale, quindi, l’addio al Napoli: Manolas aveva detto sì all’azzurro due stagioni e mezzo fa quando il club azzurro ha dovuto sostituire il partente Albiol. Con la maglia del Napoli ha giocato 75 volte in tutte le competizioni collezionando anche 4 gol. L’accordo con il club napoletano sarebbe scaduto nel 2024, con la sua cessione Aurelio De Laurentiis risparmierà quasi 10 milioni di euro netti per il monte ingaggi.

I primi contatti tra Manolas e l’Olympiacos erano arrivati la scorsa estate: era stato il club greco a bussare alla porta del Napoli con gli azzurri pronti a dare il via libera. L’accordo, però, tra le parti non era mai arrivato anche se lo stesso Kostas aveva già la valigia pronta. E mai disfatta fin qui: in questi primi mesi dell’anno Manolas ha perso prima il posto da titolare e poi la continuità tra guai fisici e qualche mugugno di troppo: in totale erano state 7 le presenze fin qui tra campionato e Europa League.