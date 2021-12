Ore decisive per Kostas Manolas. Il difensore del Napoli, da ieri in Grecia, è a un passo dal trasferimento in patria per far ritorno all'Olympiakos. Dopo le visite di queste ore, infatti, il quasi ex azzurri ha raggiunto un accordo di massima per vestire la maglia biancorossa.

A mancare, al momento, sarebbe l'accordo tra i due club, ma c'è ancora tempo per poter trovare una soluzione. Manolas, arrivato a Napoli ormai tre stagioni fa, guadagna in azzurro 4 milioni.