LEGGI ANCHE

Serata dal sapore amarcord quella appena passata in casacon alcuni ex giallorossi protagonisti sui social in ricordo della semifinale diconquistata due anni fa ai danni delall'. Era la notte del 10 aprile del 2018 quando la squadra di Eusebiorimontava Messi e compagni nei quarti di finale della massima competizione europea di, un 3-0 che ha segnato la più recente storia giallorossa.Tanti i post dei calciatori giallorossi, la maggior parte ormai ex, che quella serata l'hanno vissuta, da Jesus a Nainggolan fino a Strootman. Non è mancato all'appello del campione d'Europa del Liverpool Alisson Becker, che sulle stories di Instagram ha pubblicato una serie di scatti dell'esultanza postpartita. Tra questi spunta anche l'abbraccio con Juan Jesus: «Nostalgia…», ha scritto il brasiliano. Una parola, mille emozioni per il portiere dei Reds che ha vissuto a Trigoria anni importanti. E non poteva mancare anche il ricordo di Kostas, autore del 3-0 oggi da tutti celebrato. «. Spero di riviverla di nuovo», ha scritto il greco che ora ale dovrà affrontare nuovamente il Barcellona nella gara di ritorno degli ottiavi di Champions.