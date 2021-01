Brutte notizie per Gennaro Gattuso dopo la vittoria al fotofinish di Udine: come riportato dal sito ufficiale del Napoli, il greco Kostas Manolas, uscito dopo un quarto d'ora nel match contro l'Udinese al Friuli, è stato sostituito per un risentimento muscolare alla coscia destra.

Altro giocatore, Manolas, che quindi raggiunge l'infermeria azzurra. Gattuso deve già fare a meno di Dries Mertens e Victor Osimhen in avanti, mentre ha recuperato oggi a Udine Diego Demme in mezzo al campo. Da valutare ancora le condizioni di Kalidou Koulibaly, in panchina al Friuli e recuperato.

Ultimo aggiornamento: 19:25

