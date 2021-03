Maradona, 100 giorni senza Diego L'omaggio del Napoli: «Ci manchi»

«100 giorni senza Diego». Questo il semplice messaggio condiviso dal Napoli attraverso il suo account Twitter spagnolo per omaggiare la memoria di Diego Armando Maradona, l'ex Pibe de Oro scomparso proprio cento giorni fa (25 novembre scorso) a Buenos Aires: «Argentino e napoletano, ci manchi Diego». Nella foto condivisa, Maradona indossa una maglia per metà azzurra e per metà albiceleste.

