Maradona, 30 anni fa l'addio: il Napoli lo celebra su Twitter

24 marzo 1991, Sampdoria-Napoli. Una sonora sconfitta per gli azzurri (4-1) ma soprattutto l'ultima partita in maglia napoletana per Diego Armando Maradona. Quella di Genova fu l'ultima apparizione azzurra dell'argentino - che segnò anche il gol della bandiera - con la seguente squalifica per doping e la tappa in Liga a Siviglia prima del ritorno in patria. Il canale Twitter del club azzurro ha celebrato l'ultima gara di Diego con un messaggio.

A 30 años del último partido de Diego Maradona como jugador del Napoli. 👕⚽️



El hombre. La leyenda. El #D10S de Nápoles. #ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/oBHgDh6Hjd — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) March 24, 2021