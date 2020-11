«Grazie per esserti donato e perdonaci se non ti abbiamo sempre meritato». Queste le parole usate nelle scorse ore da Lele Adani per salutare Diego Armando Maradona, il campione scomparso lo scorso mercoledì a Buenos Aires.

Questa mattina il commentatore di Sky Sport si è messo in viaggio per Napoli, alle 18 commenterà la sfida tra Benevento e Juventus al Vigorito ma prima ha scelto di omaggiare Maradona al murales ormai noto dei Quartieri Spagnoli.

