“Maradona uno scugnizzo di Napoli” proiezione venerdì 21 ottobre

“Maradona uno scugnizzo di Napoli”, il docufilm del regista Mohamed Kenawi per Al Jazeera, sarà proiettato venerdì 21 ottobre da “In Arte Vesuvio” in via Nazario Sauro.

All'evento, oltre al regista egiziano, parteciperanno Sergio Siano, il fotoreporter del Mattino che è protagonista del film; Ignazio Senatore, psichiatra e docente cinematografico; Alessandro Renica, difensore due volte campione d'Italia con il Napoli di Maradona, e l'artista Alessandro Ciambrone.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a inartevesuvio@gmail.com.