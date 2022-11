Morte di Maradona, lo storico bar Nilo di Napoli chiuso per lutto

Si avvicina il secondo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, l'ex campione argentino scomparso a Buenos Aires il 25 novembre di due anni fa. Per l'occasione, tante sono le manifestazioni d'affetto che Napoli riserverà all'ex beniamino, tra cui quella dello storico Bar Nilo, al centro storico, che resterà chiuso per lutto. L'esercizio commerciale era diventato noto negli anni per aver conservato un capello di Maradona, diventato attrazione per i clienti e tifosi.