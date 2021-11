Il progetto delle figlie di Maradona: gli ex azzurri in campo a Baires

Si terranno lontane dall'evento del 14 dicembre a Riyad, quello che vedrà in campo nella capitale dell'Arabia Saudita il Barcellona e il Boca Juniors, due delle squadre di Maradona. Le figlie Dalma e Gianinna, nate dal matrimonio di Diego con Claudia Villafane, vogliono ricordarlo in uno stadio, quello della Bombonera, la casa del Boca Juniors dove vi è un palco per la famiglia del Diez scomparso il 25 novembre scorso. E gli ospiti d'onore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati