A Napoli, dove è impegnato con il suo spettacolo, Massimo Ranieri ha ricevuto da Stefano Ceci, per anni assistente personale di Maradona, la riproduzione del piede sinistro di Diego, realizzata in 3D in numero limitato.

Rivolgendosi a Ceci ha detto: «Grande uomo Diego, quanta soddisfazione ha dato a noi napoletani. Sono davvero grato per questo regalo».