Maradona, Dalma nei luoghi di Diego: la visita alla Mostra di Sergio Siano

Pomeriggio d'amore per Dalma Maradona, la figlia di Diego che è a Napoli in questi giorni per girare alcune scene della serie Tv "La hija de Dios", prodotta tra Italia e Argentina e che sarà disponibile al grande pubblico nel 2022. Dalma ha visitato oggi la mostra fotografica dedicata a Maradona di Sergio Siano, fotoreporter del Mattino che ha raccontato attraverso la sua macchina fotografica gli anni del Pibe de Oro a Napoli, mostra allestita negli spazi del Centro Commerciale Jambo a Trentola Ducenta (Caserta). È stato proprio Siano a mostrare le immagini presenti a Dalma, ricordando insieme episodi del passato che l'hanno vista protagonista negli anni degli scudetti e delle vittorie della squadra azzurra.

Una visita particolarmente emozionante quella di Dalma a Caserta, davanti alle tante foto esposte di papà Diego. Sono presenti lungo il percorso 134 fotografie - sotto le quali l'argentina ha voluto anche lasciare una sua personale dedica -, molte delle quali inedite fino allo scorso luglio, che narrano il percorso di Diego più intimo, dagli allenamenti alle partite più importanti. La mostra è stata inaugurata lo scorso 5 luglio (giorno in cui proprio El Pibe fu presentato alla città di Napoli nell'estate del 1984) e resterà accessibile a tutti fino al prossimo 31 dicembre.