Maradona, Dalma torna a “casa”: la figlia di Diego nella storica abitazione

Tra i luoghi che sono stati di Diego Armando Maradona a Napoli, la casa di via Scipione Capece è forse tra i primi nel cuore dei tifosi azzurri. L'abitazione storica del Pibe in città divenne in quegli anni un luogo di culto per i napoletani, La Mecca del tifo che l'argentino portava con sé. Ed è proprio lì che quest'oggi è tornata Dalma Maradona: la primogenita di Diego - che è in città per le riprese de «La hija de Dios», serie tv che sarà disponibile nel 2022 - ha visitato quella che è stata anche la sua casa nei primi anni di vita, incontrando nuovamente i vicini dell'epoca e che così strettamente hanno vissuto l'esperienza maradoniana.

LEGGI ANCHE DeLa contro il calcio italiano: «Il Napoli è a posto, gli altri club no»

L'occasione giusta, per Dalma, per fare ritorno nel posto in cui per lei e la sorella Gianina era cominciato tutto. La figlia di Diego ha portato avanti le riprese per il docufilm prodotto tra Argentina e Italia: tra le interviste di oggi, oltre ad alcuni ex compagni di squadra di Maradona, anche Federico Buffa, giornalista di Sky Sport che l'ha raggiunta a Napoli per una intervista su Diego.

LEGGI ANCHE Milan-Napoli senza Insigne e Rui: resta a casa anche Fabian Ruiz

Sempre più lontana, invece, la possibilità di vedere la produzione allo Stadio Maradona: l'entourage di Dalma - dopo aver sollecitato più volte negli ultimi giorni - non ha ricevuto infatti novità dallo staff del Sindaco Manfredi e resta impossibilitata la registrazione all'interno della struttura di Fuorigrotta. La troupe resterà in città fino al 21 dicembre prossimo.