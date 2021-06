Maradona Day al Museo CAM: presenti gli ex Bruscolotti e Carnevale

Una gran serata quella in programma il prossimo 13 giugno al Museo Cam di Antonio Cammarota, un vero e proprio Maradona Day completamente dedicato all'ex numero 10 azzurro che vedrà la partecipazione anche di tante vecchie glorie napoletane: presenti alla serata, fra gli altri, saranno infatti l'ex capitano Beppe Bruscolotti, Andrea Carnevale, Giuseppe Volpecina e Alessandro Renica, insieme a Diego Armando Maradona junior e artisti del calibro di Nello Daniele ad allietare l'evento.

Il ricavato del Maradona Day, in cui tanti ex compagni ricorderanno l'argentino tra un cimelio storico e l'altro, sarà devoluto in beneficenza dal Museo. Il Cam, tra le più grandi collezioni di maglie e cimeli appartenenti al Calcio Napoli, si trova al Cis di Nola Isola 1 lotto 144; per partecipare all'evento basterà contattare la struttura attraverso i propri canali ufficiali sui social.