Maradona, dedica del Papu Gomez: «Napoli e Siviglia sono speciali»

Il Mondiale si avvicina e il Papu Gomez lo giocherà con la maglia dell'Argentina. Un sogno anche perché quella albiceleste è la maglia che per anni ha vestito Diego Armando Maradona, idolo dell'esterno ex Atalanta che oggi veste la maglia del Siviglia, come fece el Pibe nella stagione 1992-93 dopo l'addio al Napoli. «È sempre stato un obiettivo nella mia carriera poter vestire una maglia con cui aveva giocato anche Diego» ha spiegato il Papu.

In un'intervista a Marca, Gomez ha spiegato il suo amore per l'indimenticato numero 10, il suo momento in Liga e la voglia di fare bene anche al Mondiale. «Poter venire a giocare qui a Siviglia è stato un sogno per me: noi argentini vediamo sempre con occhio particolare questo club e anche il Napoli, le squadre in cui Maradona ha vissuto la sua carriera. Essere qui è spettacolare».