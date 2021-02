Pomeriggio da ricordare per Diego Demme. L'italo-tedesco del Napoli è stato in visita al Murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri spagnoli. Il centrocampista azzurro - chiamato così dal papà proprio per la passione per l'argentino del Napoli - ha lasciato anche una sua maglia numero 4 autografata tra i tanti omaggi arrivati al Pibe de Oro negli ultimi mesi.

Ultimo aggiornamento: 19:34

