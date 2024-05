Una città per Maradona. Fin troppo scontato, certo, ma ogni qual volta Napoli si mette all’opera per celebrare Diego ne viene fuori qualcosa di unico e impareggiabile.

Nella serata di ieri è stato ufficialmente aperto il primo parco a tema dedicato a Maradona. Si tratta di Diego Vive, che da questo pomeriggio sarà aperto al pubblico presso l’ex Base Nato di Bagnoli. Un appuntamento davvero speciale al quale certamente non potevano mancare i cinque figli di Maradona: Dalma, Gianinna, Diego junior, Jana e Diego Fernando. Tutti insieme appassionatamente per ricordare la memoria del padre e tramandare questo mito anche ai più giovani. «È molto bello che Napoli abbia avuto questa anteprima mondiale», dice emozionato Diego junior. «Per me è una gioia grandissima questo omaggio bellissimo per papà, sono troppo felice», aggiunge Dalma che con Gianinna e la madre Claudia Villafane è arrivata a Napoli nei giorni scorsi e proprio martedì sera, alla vigilia dell’apertura di Diego Vive, è stata a cena in un locale che era molto amato da Diego: l’ex Ninfea, oggi Akademia gestita da Adriano Gigante, tra gli ospiti Ciro Ferrara. «Dovunque vado trovo qualcosa che ci ricorda papà - aggiunge Dalma - lo amano tutti tantissimo. Sono andata anche al Centro Paradiso dove ho visto il mio murale che mi ritrae da piccola». Poi, ovviamente spazio al parco a tema dove davvero si può entrare nella vita di Maradona. Dalla cameretta di Villa Fiorito fino all’immersione della realtà virtuale per rivivere i momenti più belli della carriera di Diego. «La cosa più bella è stata rivedere le foto di papà da giovane», spiega Dalma. «La parte imperdibile per me di Diego Vive è quella che ti riporta in Messico al Mondiale ‘86 e grazie alla realtà virtuale ti fa rivivere quel gol indimenticabile». Ma non solo. «In questo parco a tema ogni tifoso ha la possibilità di parlare con papà».

La polemica

Quello che manca, però, sono le immagini di Maradona con la maglia del Napoli (escluse quelle del fotoreporter del Mattino Sergio Siano) a causa del mancato accordo tra Diego Vive e il club azzurro. «Ci abbiamo provato fino all’ultimo momento con il Napoli, ma non è stato possibile», spiega Dalma. «Mi fa davvero male non poter vedere le immagini di nostro padre con la maglia azzurra», aggiunge Diego junior. «Noi fratelli abbiamo provato in tutti i modi a trovare una soluzione ma purtroppo dall’altro lato non abbiamo trovato la stessa disponibilità e volontà», conclude Diego junior.

D10S in the street

Ieri è stata anche l’occasione di presentare - presso il Maschio Angioino - un altro appuntamento che riguarda Maradona da vicino: si tratta di «D10S in the street», evento che si terrà alla Rotonda Diaz dal 5 al 7 luglio. «Sarà l’occasione per ricordare i 40 anni dall'arrivo di Maradona a Napoli», spiega Stefano Ceci che ha presentato l’appuntamento con Stefania Avallone, Gennaro Di Scala, Enzo Agliardi e l’assessore allo sport Emanuela Ferrante. Sul Lungomare sarà allestita una «gabbia» per sfide di calcio 3 contro 3. Protagonisti i bambini di alcune scuole calcio napoletane nati tra il 2013 e il 2016. «Sarà l'occasione per parlare di Diego anche con i bambini», ha concluso Ceci, per vent’anni al fianco del Pibe, titolare dei suoi diritti di immagine. Il 5 luglio del 1984 Diego venne presentato ai sessantamila del San Paolo e la città cominciò a sognare.