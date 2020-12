Una squadra con le maglie azzurre, l'altra con quelle bianche: i colori dell'Argentina. Si è disputata una partita in onore di Maradona a Dubai, dove Diego aveva lavorato anni fa come allenatore. Tutti i calciatori - tra questi ex professionisti come Walter Zenga - portavano sulle spalle la maglia numero 10. In campo anche Stefano Ceci, l'amico napoletano di Maradona che è stato il suo rappresentante negli ultimi anni.

