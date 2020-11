Si avvicina il momento dell'operazione di Diego Armando Maradona dopo aver scoperto di avere un ematoma subdurale. Il coagulo rilevato tra il cranio e la base del cervello è stato prodotto da un colpo, probabilmente in seguito a una caduta. L'ex campione argentino, accompagnato dalla figlia Gianinna, è uscito dal Sanatorio di La Plata dopo le 18 dov'era ricoverato da lunedì ed è arrivato poco dopo le 19 alla Clinica Olivos. Prima dell'operazione e degli studi pre-chirurgici, a Maradona è sottoposta a una tomografia per determinare il luogo esatto della lesione.

La diagnosi di Maradona, come racconta El Clarìn è la stessa ricevuta dalla vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner nel 2013. «È un intervento di routine. Il panorama non è cambiato, Diego resta lo stesso, continua con la stessa condizione clinica, ma con una causa più specifica» ha spiegato il dottor Leopoldo Luque, colui che effettuerà l'intervento.

«Il 60esimo è stato un cocktail fatale di forti emozioni, droghe ed esposizione estrema - si legge sul Clarìn -. Sia sua figlia Gianinna, che è venuta a salutarlo nella sua casa di Brandsen, sia il suo avvocato Matías Morla e i suoi più stretti collaboratori gli hanno consigliato di non andare allo stadio. Ma Diego ha insistito. Si è commosso dai tifosi che erano venuti al cancello del country club per salutarlo e lui voleva andare. Il resto è stato trasmesso in televisione. Il fine settimana è passato per le stesse corsie ed è per questo che lunedì dopo averlo osservato di nuovo giù e senza mangiare, Maximiliano, suo assistente principale, ha contattato Morla per aggiornarlo. Lì hanno attivato il piano di ricovero».

